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الإمساك يعرضك للإصابة بالبواسير و5 نصائح تخلصك منه

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الإمساك يعرضك للإصابة بالبواسير و5 نصائح تخلصك منه الإمساك يعرضك للإصابة بالبواسير و5 نصائح تخلصك منه
الإمساك يعد من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون بسبب سوء التغذية وعدم انتظام حركة المعدة، و تتسبب فى الشعور بالألم والإزعاج لكثير من الأشخاص.

أسباب الإصابة بالإمساك


>و فى هذا السياق تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة بالإمساك يرجع إلى عدة أسباب أهمها عدم تناول الطعام الصحى، بالإضافة إلى عدم حركة الأمعاء بشكل جيد .

الإصابة بالبواسير بسبب الإمساك


>وتتابع استشارى السمنة و النحافة، أن الإصابة بأورام أو انسداد فى القولون يتسبب فى الإصابة بالإمساك، و أيضا المرأة أثناء فترة الحمل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، كما أن الإمساك يتسبب فى الإصابة بالبواسير لدى الأشخاص.

نصائح لتجنب الإمساك


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة د.آمال، بعض النصائح الهامة للتخلص من مشكلة الإمساك، ومنها:
>- الإكثار من تناول الماء لأنه يساعد على زيادة حركة الماء وخاصة إذا بدأت يومك به، و لذلك عليك تناول 2 كوب من الماء على الريق.
>- تناول الفواكه و الخضروات الغنية بالألياف، كالخس والخيار و البرتقال.
>- فنجان من القهوة يساعد على تحريك المعدة و الحد من الإمساك.
>- ممارسة الرياضة تخلصك من الإصابة بالإمساك، ولذلك عليك ممارستها يوميا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
>- عليك تناول القراصية فى الصباح.

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مصر 365