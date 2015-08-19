الإمساك يعرضك للإصابة بالبواسير و5 نصائح تخلصك منه

الإمساك يعد من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون بسبب سوء التغذية وعدم انتظام حركة المعدة، و تتسبب فى الشعور بالألم والإزعاج لكثير من الأشخاص. أسباب الإصابة بالإمساك

>و فى هذا السياق تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة بالإمساك يرجع إلى عدة أسباب أهمها عدم تناول الطعام الصحى، بالإضافة إلى عدم حركة الأمعاء بشكل جيد . الإصابة بالبواسير بسبب الإمساك

>وتتابع استشارى السمنة و النحافة، أن الإصابة بأورام أو انسداد فى القولون يتسبب فى الإصابة بالإمساك، و أيضا المرأة أثناء فترة الحمل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، كما أن الإمساك يتسبب فى الإصابة بالبواسير لدى الأشخاص. نصائح لتجنب الإمساك

>وتقدم استشارى السمنة والنحافة د.آمال، بعض النصائح الهامة للتخلص من مشكلة الإمساك، ومنها:

>- الإكثار من تناول الماء لأنه يساعد على زيادة حركة الماء وخاصة إذا بدأت يومك به، و لذلك عليك تناول 2 كوب من الماء على الريق.

>- تناول الفواكه و الخضروات الغنية بالألياف، كالخس والخيار و البرتقال.

>- فنجان من القهوة يساعد على تحريك المعدة و الحد من الإمساك.

>- ممارسة الرياضة تخلصك من الإصابة بالإمساك، ولذلك عليك ممارستها يوميا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

>- عليك تناول القراصية فى الصباح.

شبكةعيونالإخبارية

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