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العنب يعالج ذبول البشرة فى الطقس الحار

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العنب يعالج ذبول البشرة فى الطقس الحار العنب يعالج ذبول البشرة فى الطقس الحار
تتعرض البشرة خلال الطقس الحار والموجات الساخنة لبعض الأضرار، منها الجفاف والتشقق، والخشونة، والذبول والشحوب، إضافة إلى فقدانها للتغذية السليمة مما يجعلها عرضة لتكوين طبقة ميتة.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية نصحت للحفاظ على البشرة من الذبول والتشققات خلال الموجات الساخنة بتناول كميات كافية من المياه كعامل هام وأساسى، لمواجهة جفاف البشرة والجسم بشكل عام، إضافة إلى تناول الفاكهة الصيفية المفيدة وأهمها (العنب) المتوفر بشكل كبير فى الأسواق، إضافة لتنوع أنواعها الأحمر والأخضر.

وتابعت هبة مؤكدة أهمية العنب فى وقاية البشرة من الجفاف، والذبول والشحوب الصيفى الذى يصاحب الطقس الحار، إضافة إلى أن العنب يحتوى على عناصر فعالة تساعد على إمداد الجسم بفيتامينات وعناصر تساعد على التئام البشرة وتمدها بفيتامين ج الذى يساعد على إزالة الذبول من البشرة وجعلها نضرة وذات حمرة، كما يساعد على تغذية خلايا الجلد ليحافظ عليه من التشققات والخشونة.

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