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شيكابالا: كرة القدم ليست لعبة فردية لأقتنص الدوري للزمالك بمفردي

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شيكابالا: كرة القدم ليست لعبة فردية لأقتنص الدوري للزمالك بمفردي شيكابالا: كرة القدم ليست لعبة فردية لأقتنص الدوري للزمالك بمفردي

يتعجب محمود عبد الرازق "شيكابالا" من انتقادات بعض الجماهير لعدم تتويجه ببطولات مع الزمالك في السنوات الأخيرة التي لعب فيها بقميص الفريق.

وانفرجت أزمة انتقال شيكابالا للإسماعيلي بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك موافقة سبورتنج لشبونة على انتقال اللاعب الأسمر للزمالك الذي يعيره للإسماعيلي لمدة موسم.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة دريم يوم الثلاثاء: "كرة القدم ليست لعبة فردية لأقود الزمالك للتتويج بالدوري بمفردي".

وأضاف "في السنوات الماضية لم يكن هناك فريقا قويا بالزمالك لكي أساعده في التتويج بالبطولات".

وأوضح أن الزمالك يمتلك فريقا قويا الآن وتمنى المشاركة في تتويج الأبيض بالبطولات في السنوات المقبلة.

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