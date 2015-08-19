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وزير مغربى: يتوقع تغطية حزبه مابين 75 الى 80 % من الدوائر الإنتخابية

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وزير مغربى: يتوقع تغطية حزبه مابين 75 الى 80 % من الدوائر الإنتخابية وزير مغربى: يتوقع تغطية حزبه مابين 75 الى 80 % من الدوائر الإنتخابية
توقع رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى صلاح الدين مزوار أن يغطى حزبه ما بين 75 و80 % من الدوائر الإنتخابية فى الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة.

وأكد مزوار خلال ندوة صحفية عقدت مساء الثلاثاء بالرباط وخصصت لتقديم البرنامج الانتخابى للحزب، أن 50 % من مرشحى الحزب حاصلون على مستوى تعليم عال.

وتوقع مزوار أيضا أن تكون نسبة المشاركة فى الانتخابات الجماعية والجهوية "إيجابية"، مؤكدا أن الحزب سيقوم بدوره، إلى جانب باقى الأحزاب السياسية، لتعبئة المواطنين من أجل التصويت وكسب رهان البناء المؤسساتى.
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