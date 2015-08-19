طائرات التحالف العربى تقصف قاعدة الديلمى الجوية ومعسكرين شمال صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم عدة مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء.

فقد استهدفت الطائرات قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء والمعهد الفنى للقوات الجوية والدفاع الجوى ومعسكر اللواء 62 فى أرحب شمال صنعاء ومعسكر اللواء 63 مشاة ميكانيكى التابع للحرس الجمهورى بمديرية نهم .

وأفاد شهود العيان بأن النيران اندلعت من الأماكن المستهدفة وسط دوى انفجارات شديدة بسبب تدمير الأسلحة والذخيرة بهذه المواقع ، فى الوقت الذى حاولت فيه المضادات الأرضية التصدى للطائرات.

>