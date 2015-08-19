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يونيسيف: مقتل 398 طفلا فى اليمن منذ مارس الماضى

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يونيسيف: مقتل 398 طفلا فى اليمن منذ مارس الماضى يونيسيف: مقتل 398 طفلا فى اليمن منذ مارس الماضى
واشتدت حدة القتال فى اليمن فى مارس بعدما تقدم الحوثيون فى عدن جنوب اليمن، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى الفرار إلى الرياض ودفع تحالفا بقيادة إلى شن هجوم جوى ضدهم.

وتمكن المقاتلون المدعومون من الخليج على الأرض من طرد الحوثيين من مواقع رئيسية فى وسط اليمن الأسبوع الماضى.

وتقول الأمم المتحدة إن 21 مليون شخص، أى نحو 80% من سكان اليمن، يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية فى البلاد التى تعانى من فقر مدقع ونقص فى الغذاء والماء حتى قبل بداية النزاع.
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