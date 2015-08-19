جامعة قناة السويس تحتفل لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى جامعات مصر

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستنظم صباح اليوم الأربعاء بقاعة الفيديو كونفرنس بالحرم الجامعى الجديد حفلا بمناسبة حصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، والرابعة عشر على مستوى أفضل 30 جامعة إفريقية من بين 100 جامعة إفريقية.

وكان آخر تقرير صادر للمجلة البريطانية تايمز هاير إديوكيشن أكد أن الاعتماد جاء بناء على دراسات قامت بها مجلة التايمز للتعليم العالى بإفريقيا لجامعات القارة السمراء والاعتماد على 13 مؤشر أداء منفصل يغطى مجموعة كاملة من المهام الرئيسية للمؤسسة منها التدريس والبحث ونقل المعرفة والنظرة الدولية وحتى تنضم الجامعة للترتيب لابد أن تنشر 500 بحث جامعى مقبول خلال الخمس سنوات المقبلة.