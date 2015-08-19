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تنفيذ مشروع تدوير المقاعد المدرسية فى 32 مدرسة بأسوان

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تنفيذ مشروع تدوير المقاعد المدرسية فى 32 مدرسة بأسوان تنفيذ مشروع تدوير المقاعد المدرسية فى 32 مدرسة بأسوان
قالت نادية حمدنا الله، مدير التعليم الفنى بأسوان، إن مشروع إعادة تدوير المخلفات والرواسب الخشبية والحديدية، لتصنيع مقاعد جديدة سيساهم فى تصنيع 7200 تختة مدرسية مناسبة، لجميع الأعمار والمراحل التعليمية، مما يساهم فى سد العجز فى المقاعد المدرسية والذى يصل إلى 40 % على مستوى مدارس التعليم الفنى.

وأكدت مدير التعليم الفنى بأسوان، أن مشروع تدوير المقاعد المدرسية سيتم تنفيذه فى حوالى 32 مدرسة تعليم فنى ثانوى بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، مما يعتبر ضمن خطة وزارة التعليم الفنى لرفع المستوى الفنى للطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم.

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