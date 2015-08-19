9 مشروعات استثمارية ومحطة كهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه فى بنى سويف

أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى بمنطقة الصناعات الثقيلة فى بياض العرب شرق النيل لإنشاء 9 مشروعات بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه توفر 3000 فرصة عمل، بالإضافة إلى دراسة 41 مشروعا مقدمة من مستثمرين لإقامتها بالمنطقة بتكلفة استثمارية تقارب 2.4 مليار جنيه توفر 10 آلاف فرصة عمل.

وأوضح المحافظ فى تصريحات صحفية أنه سوف يقام بالمنطقة أيضا مجمع لتصنيع الرخام تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة يوفر 500 فرصة عمل، لافتا إلى إنشاء محطة كهرباء بمنطقة غياضة الشرقية بمركز ببا على مساحة 78 فدانا، بتكلفة استثمارية 2 مليار يورو بقدرة إنتاجية 4800 ميجا وات، وتنفذ على مرحلتين: الأولى بدخول 6 وحدات غازية فى فبراير 2017، والثانية بدخول باقى وحدات المشروع الغازية والبخارية خلال 2019/ 20200.

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