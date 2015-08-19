محافظ الدقهلية يقيل مدير عام استاد المنصورة بعد جولة مفاجئة

أقال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مدير عام استاد المنصورة، وذلك أثناء جولته المفاجئة بالاستاد، حيث شاهد المحافظ تردى حالة الاستاد لدرجة كبيرة وانتشارا للحيوانات الضالة والقمامة وإهمالا لأعمال البياض، وحمامات السباحة الفارغة من المياه وبه كمية كبيرة من الشوائب والأتربة، ما أدى إلى استياء المحافظ من تدهور الأوضاع.

وقرر المحافظ على الفور إقالة مدير الاستاد وتحويل جميع القائمين على الإدارة إلى الشئون القانونية ووقف مستحقات المقاول القائم بأعمال الصيانة والتجديد.

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