تطوير إدارة جنوب السويس التعليمية بأجهزة حديثة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، بدء تشغيل أنظمة الإدارة الحديثة فى إدارة جنوب التعليمية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لكل العاملين التابعين للإدارة وتطوير الخدمة المقدمة للطلبة والمعلمين.

وقالت عيوشة عبد العزيز وكيل الإدارة ورؤساء الإدارت، أن قرار التحديث لمستوى عمل الإدارة يأتى فى إطار تحسين مستوى العمل بالإدارة ولمواجهة العجز الشديد الذى تعانى منه أقسامها فى عدد الإداريين، مشيرة إلى أن التطوير التكنولوجى يقابله خفض نسبة العمالة وهو ما كان هدف الإدارة.

وأضافت أن العمل الذى كان يحتاج إلى 5 إداريين للقيام به أصبح فى ظل النقلة التكنولوجية داخل الإدارة لا يحتاج أكثر من إدارى واحد، موضحة أن إدارة جنوب ستشهد خلال العام القادم تطوراً غير مسبوق فى نظام العمل الذى يسهم بدوره فى دفع العملية التعليمية نحو هدفها المنشود.