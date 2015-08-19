أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أكوام القمامة تحاصر مدينة الشيخ زويد بسيناء

Google+ Print
حاصرت أكوام القمامة والمخلفات شوارع رئيسية وفرعية فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وسط استغاثات للأهالى مطالبين بسرعة رفعها.

وقال أبو مروان المشوخى أحد أهالى المدينة، أن أكوام القمامة احتلت الشارع الرئيسى بين المدينة والمستشفى ومركز الشباب ونادى الشيخ زويد ومناطق المقابر والسوق الرئيسى وحى الكوثر، وتكدست أكوام القمامة على جانبيه حتى أنها فى بعض الشوارع أصبحت تشكل عائقا أمام المرور.

وأضاف محمد سليمان من سكان المنطقة، أن تأثير القمامة بدء واضحا على الأهالى القاطنين بجوار المنطقة التى تكثر بها وهى انبعاث الروائح وتعرض الأطفال والمسنين إلى الإصابة بأمراض الحساسية فضلا عن انتشار الناموس والقوارض.

وأجمع الأهالى على أن القصور من الجهات المسئولة فى رفع أكوام المخلفات وراء المشكلة حيث كان من المعتاد أن تقوم سيارة النظافة بالتخلص منها يوميا وتوقفت عن المرور منذ عدة أشهر وهو ما تسبب فى المشكلة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365