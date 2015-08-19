أكوام القمامة تحاصر مدينة الشيخ زويد بسيناء

حاصرت أكوام القمامة والمخلفات شوارع رئيسية وفرعية فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وسط استغاثات للأهالى مطالبين بسرعة رفعها.

وقال أبو مروان المشوخى أحد أهالى المدينة، أن أكوام القمامة احتلت الشارع الرئيسى بين المدينة والمستشفى ومركز الشباب ونادى الشيخ زويد ومناطق المقابر والسوق الرئيسى وحى الكوثر، وتكدست أكوام القمامة على جانبيه حتى أنها فى بعض الشوارع أصبحت تشكل عائقا أمام المرور.

وأضاف محمد سليمان من سكان المنطقة، أن تأثير القمامة بدء واضحا على الأهالى القاطنين بجوار المنطقة التى تكثر بها وهى انبعاث الروائح وتعرض الأطفال والمسنين إلى الإصابة بأمراض الحساسية فضلا عن انتشار الناموس والقوارض.

وأجمع الأهالى على أن القصور من الجهات المسئولة فى رفع أكوام المخلفات وراء المشكلة حيث كان من المعتاد أن تقوم سيارة النظافة بالتخلص منها يوميا وتوقفت عن المرور منذ عدة أشهر وهو ما تسبب فى المشكلة.



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