"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: نظافة الشواطئ مسئولية المستأجر

قال العميد أسامة إسماعيل، مراقب عام الشواطئ بإدارة السياحة والمصايف، لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة تنقل القمامة يوميا من الشواطئ بنحو 3 مرات وبإجمالى 8 سيارات يوميا، حيث يتم المرور الساعة 9 صباحا ثم 12 ظهرا و 10 مساء.

وأشار مراقب عام الشواطئ بإدارة السياحة والمصايف ردا على انتشار القمامة بالشواطئ إلى أن مسئولية جمع القمامة من داخل الشاطئ هى مسئولية المستأجر للشاطئ وهو ما يتم فعليا، حيث يقوم المستأجر بجمع القمامة من الشاطئ ليلا وجمعها لرفعها إلى سيارات الشركة المسئولة عن جمع القمامة.

وحول واقعة المعمورة قال "لدينا ثقافة مختلفة عن الأجانب، فنحن لدينا ثقافة دفن بواقى الأطعمة فى الرمال، وللتغلب على تلك المشكلة يتم جمع القمامة يوميا ليلا وصباحا.

وأضاف أنه سلوك غير متحضر من بعض الوافدين، مؤكدا أن الإدارة تحرص على نظافة الشاطئ ويتم المرور صباحا وليس فى منتصف اليوم للتأكد من نظافة الشواطئ، مؤكدا أن مخالفة عدم نظافة الشواطئ تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، إلا أن المسئول لا يستطيع توقيع المخالفة إلا صباحا أو مساء وليس فى منتصف اليوم لصعوبة جمع القمامة نهارا وسط الازدحام الشديد للمصطافين.

يذكر أن واقعة انتشار القمامة فى الشواطئ وقيام الأجانب بجمعها من شاطئ المعمورة قد أثارت حفيظة بعض مواطنى الإسكندرية، حيث قامت مجموعة من الأجانب الذين جاءوا إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف على شاطئ المعمورة، أرقى شواطئ الإسكندرية، بجمع القمامة التى انتشرت على الشاطئ وداخل مياه البحر، نتيجة الممارسات الخاطئة من بعض المصطافين، والوافدين إلى المحافظة .