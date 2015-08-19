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اليوم..استكمال محاكمة "بديع" و 104 أخرين فى "أحداث عنف الإسماعيلية"

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اليوم..استكمال محاكمة "بديع" و 104 أخرين فى "أحداث عنف الإسماعيلية" اليوم..استكمال محاكمة "بديع" و 104 أخرين فى "أحداث عنف الإسماعيلية"
تستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و104 متهمين أخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد فض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


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