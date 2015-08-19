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ضبط محرض على العنف و26 محكوما عليهم وتحرير 326 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط محرض على العنف و26 محكوما عليهم وتحرير 326 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط محرض على العنف و26 محكوما عليهم وتحرير 326 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فجر اليوم الأربعاء فى بيان لها عن ضبط "ح ح ح" بدون عمل ومقيم دائرة قسم شرطة رابع العريش، لاتهامه بالتحريض على العنف، وجار العرض على إدارة الأمن الوطنى بالعريش واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما أشارت المديرية فى بيانها إلى قيام القوات بتمشيط منطقة حى الريسة وحى الصفا ومنطقة الفواخرية ومنطقة جسر الوادى، ما أسفر عن ضبط كل من" ح ع ح ا "، دائرة قسم شرطة رفح، و"م ج ح ر"، دائرة قسم شرطة رفح ، و"ع م إ" دائرة قسم شرطة رفح ، و"م إ ص ا"، دائرة قسم شرطة ثانى العريش حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم مبلغ مالى قدره (مائة ألف جنيه) ومحاولتهم الهرب.

كما تم ضبط (26) محكوما عليه، وفحص (43) فردا بنوع الاشتباه والتحرى بوسط سيناء ثم صرفهم، وتحرير (42) مخالفة إدارية فورية، وضبط 5 قضايا تموينية، و326 مخالفة مرورية.

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مصر 365