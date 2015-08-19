القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص بالطالبية

ألقى ضباط قسم شرطة الطالبية، برئاسة المقدم أحمد الوليلى، رئيس المباحث، القبض على عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بالمنطقة.

واشتبهت قوات الأمن فى أحد الأشخاص الذى يتصرف بسلوك مريب بجانب القوات وبسؤاله عن هويته ارتبك وظهر حمله لسلاح نارى، وتبين أنه بدون ترخيص فتم القبض عليه وتبين أنه يدعى "يوسف ق" 30 سنة عاطل، وأن السلاح النارى بندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، بإحالته للنيابة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.