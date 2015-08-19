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محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات

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محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات
شنت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بجميع القطاعات من أجل رفع معوقات سير المواطنين بالشوارع.

ونسقت إدارة شرطة المرافق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 101 استاندات إعلان بدون ترخيص وإزالة مخالفات إدارية متنوعة وثلاجات عرض بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتم ضبط 162 استاندات حديدية وإزالة مخالفات إدارية متنوعة وثلاجات عرض وفاترينات بدائرة قسم شرطه الدقى وضبط 25 شمسيات وموازين واستاندات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وفى أكتوبر تم ضبط 43 مخالفات إزالة إدارية متنوعة وإعلان بدون ترخيص وأكشاك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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