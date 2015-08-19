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القبض على صاحب مصنع بحوزته طن ونصف سكر مغشوش بالعمرانية

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القبض على صاحب مصنع بحوزته طن ونصف سكر مغشوش بالعمرانية القبض على صاحب مصنع بحوزته طن ونصف سكر مغشوش بالعمرانية
ألقى ضباط شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص لتزويره العلامات التجارية بالعمرانية.

ووردت معلومات أكدها ضباط القطاع بقيام "وائل.ح" 37 سنة صاحب مصنع لتعبئة السكر بالعمرانية لإدارته بدون ترخيص واستغلال علامة تجارية بدون وجه حق، وعدم تدوين عنوان المصنع على منتجاته للهرب من الجهات الرقابية وطرحها للبيع بالأسواق ليغش المواطنين والإضرار بصحتهم، وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية وتم القبض عليه وتم ضبط 1.500 طن سكر المعدة للتصنيع، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365

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