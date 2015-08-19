الأيادي البيضاء تمدّ يد العون لشعوب آسيا المنكوبة

تمرست فرق المساعدات الإماراتية نتيجة خبرتها الطويلة في هذا المجال، وشملت جهودها الكثير من الدول العربية والمسلمة، وتجاوزت ذلك لتغطي دول العالم التي تعرضت لأزمات وكوارث طبيعية أو بشرية.

وتتولى تقديم هذه المساعدات التي طالت أكثر من 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم نحو 43 جهة حكومية وغير حكومية ومؤسسة إنسانية وخيرية، من بينها 22 جهة اتحادية، عدا المبادرات النوعية السخية لأصحاب السمو قادة البلاد. وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات للاجئين والنازحين داخليا في 71 دولة حول العالم خلال 2009- 2014 أكثر من 2,60 مليار درهم.

سوريا

مئات ملايين الدولارات قدمتها الدولة، عبر قنوات وأشكال دعم وإغاثة متعددة، لتخفيف حجم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اللاجئون في سوريا وفي الدول المجاورة المستضيفة لهم، الأردن ولبنان وتركيا والعراق. وأكدت الأمم المتحدة أن «التبرع السخي من دولة الإمارات أحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة للاجئين في سوريا». وأوضحت أن «التمويل الإماراتي ساعد الأونروا على توزيع 146 ألفاً و282 طرداً عائلياً غذائياً في سوريا».

فلسطين

ولطالما كانت فلسطين حاضرة في قلب وذهن الدولة، التي تعتبر ثالث أكبر مانح للاستجابة الطارئة من أجل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال 2014.

كما بلغت مساعدات الدولة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» خلال عامين 432 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي المساعدات لأزمة غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير 92 مليون درهم، إلى جانب حملات إغاثية وأيضاً للبناء والتعمير.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إن مساعدات الإمارات لفلسطين فاقت الالتزامات المعلنة.

باكستان وأفغانستان

تلك المساعدات السخية تجاوزت حدود الدول العربية، ووصلت إلى باكستان وأفغانستان، ونفذ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان مشاريع تنموية وإنسانية بتكلفة 320 مليون دولار لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في 2010، فضلا عن إعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية. أما في أفغانستان، فناهزت المساعدات التي وجهتها الإمارات 267.3 مليون دولار من خلال اللجنة الدائمة للمساعدات الإنسانية والإنمائية في أفغانستان التي تأسست في مارس 2011 .

وقدمت الدولة 120 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال .

إشادة أممية

أشاد ستيفن أوبرين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.

ورحب المسؤول الدولي بمساهمة دولة الإمارات في دعم الخطة الأممية، وأشاد بسخاء وكرم الشعب الإماراتي في دعم اليمن، وتمنى أن تحذو الشعوب الأخرى حذو الشعب الإماراتي. وام