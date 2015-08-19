دار البر تحقق إنجازات في حملتها الرمضانية

أكد المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن الجمعية حققت إنجازات خيرية في إطار حملتها الموسمية الرمضانية بفروع الجمعية في دبي ورأس الخيمة وعجمان وإدارة الشؤون النسائية ومراكز مشروع البر لتحفيظ القرآن، ولدى مندوبيها بالجمعيات والمراكز التجارية، فضلاً عن فعالياتها الخيرية والثقافية وبرامجها الدعوية التي ناسبت مختلف الشرائح الاجتماعية، كما شملت الحملة «زكاة المال»، و«إفطار الصائم» بما يصل إلى أكثر من 10 آلاف وجبة يومياً بخيام دار البر خصص منها في دبي 14 موقعاً لعدد 3550 شخصاً، و9 مواقع في عجمان لـ1954 شخصاً، و9 مواقع في رأس الخيمة لـ1954 شخصاً، و4 مواقع بالفجيرة لعدد 700 شخص، وكذلك أم القيوين ومواقع أخرى، كما وزعت «كساء العيد» و«زكاة الفطر» عيناً للمستحقين وفق السنة المشرفة وإجراءات البحث الاجتماعي بإدارة الزكاة بالجمعية.

وأشار إلى إشهار إسلام 390 شخصاً من الأفراد والأسر ذكوراً وإناثاً في إطار لقاءات الجاليات والنفحات الروحانية والإيمانية في أيام الشهر الكريم بمركز المعلومات الإسلامي التابع لدار البر ببر دبي شارع 2 ديسمبر.

ونفذت الجمعية حملة دعوية للمسلمين الجدد وأبناء الجاليات تضمنت اللقاءات والمحاضرات حول فضائل الشهر الكريم باللغات العربية والإنجليزية والأوردية بمركز المعلومات الإسلامي للتعريف بالإسلام التابع لدار البر، ومسجد إبراهيم الخليل ومسجد خوي هيل وغيرها، وخصصت عدداً من الجوائز المادية والمعنوية لجمهور الفعاليات، ووزعت أكثر من 170 ألف نسخة من الكتيبات الدعوية والمطويات والأقراص المدمجة.

وأوضح أن دار البر وزعت أكثر من 71 مليون درهم مساعدات من الزكاة والصدقات للمحتاجين خلال عام 2014 استفادت منها 16186 أسرة داخل الدولة، وتتضمن مشاريع زكاة المال والصدقات والكفارات وإفطار الصائم والمير الرمضاني وزكاة الفطر وكساء العيد وذبح وتوزيع الأضاحي للأيتام والفقراء والمساكين والأسر الفقيرة والمتعففة، والحقيبة المدرسية، وإطعام الطعام بمسجد إبراهيم الخليل بفرع الجمعية في بر دبي ومساجد أخرى، وقد أنفقت في المشروع خلال عام 2014 أكثر من مليون و400 ألف درهم لنحو عدد 93 ألفاً و400 شخص.