لو زهقان من الأكل فى الحر.. 10 نصائح وبدائل غذائية تحل مشكلتك

كيف نتجنب الشعور بالحر؟، كيف نشعر بالرطوبة ونتجنب العرق؟، هذه الأسئلة تطرأ على أذهان الكثيرين، خاصة مع توالى موجات الحر الشديدة.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الغذاء هو الحل، حيث يساعدنا على تقبل ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك علينا الاهتمام بنوعية الغذاء المفيد ومنخفض السعرات الحرارية، وذلك للحفاظ على صحتك وتقوية مناعتك فى الحر.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة الهامة للحفاظ على صحتك أثناء موجة الحر، ومنها:

1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

>2- تناول الأجبان ولكن قليلة الملح.

>3- تناول الجبن مع العنب أو البطيخ.

>4- الإكثار من تناول الماء من أهم الأشياء لترطيب الجسم.

>5- كما يمكن تناول الأرز المسلوق مع ربع دجاجة مسلوقة + طبق السلطة الخضراء.

>6- عند شعورك بالجوع وعدم قدرتك على الطهى يمكنك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء.

>7- الأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم كالحليب ومشتقاته والمكسرات كاللوز والكاجو، فهى تعمل كمبرد طبيعى للجسم وتقلل إفراز العرق.

>8- فى حالة شعورك بالجوع يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، كالبازلاء والعدس والبيض والأسماك.

>9- الإكثار من تناول الموز حيث يعتبر من أهم أنواع الفواكه المفيدة فى احتفاظ الجسم بالرطوبة.

>10- كما يمكنك تناول البطيخ والفراولة والمشمش والشمام والأناناس والكيوى والعنب والتين والطماطم والخيار، حيث إن هذه الأطعمة تجنبك الشعور بالحر وتقلل من إفراز العرق.