مرتضى منصور: ممدوح عباس أهدر مليار جنيه من أموال نادى الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك إن ثروة المهندس ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، تتعدى 13 مليار جنيه، بعد أن كان موظفا يتقاضى مرتبا 37 جنيها.

وأوضح "مرتضى"، أثناء حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساء على فضائية "دريم 2"، أن "عباس" أهدر مليار جنيه من أموال نادى الزمالك طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 5 أغسطس 2015.

وطالب رئيس الزمالك، بالتحقيق مع "عباس"، فى ما وصفه بـ"إنشاء شركات وهمية وبيعه أراضى الدولة بنصف مليار دولار بعد الاستيلاء عليها".

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