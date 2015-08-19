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مرتضى منصور: القبض على توفيق عكاشة ليس له علاقة بانتقاده وزير الداخلية

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مرتضى منصور: القبض على توفيق عكاشة ليس له علاقة بانتقاده وزير الداخلية مرتضى منصور: القبض على توفيق عكاشة ليس له علاقة بانتقاده وزير الداخلية
قال المستشار مرتضى منصور، محامى الإعلامى توفيق عكاشة، إن المدعوة رضا السيد هى التى أوحت لبعض وسائل الإعلام، على غير الحقيقة، أن القبض على الإعلامى توفيق عكاشة بسبب انتقاده لوزير الداخلية.

وأضاف منصور، أثناء حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه لا توجد محاولات للصلح من جانب طليقة عكاشة وأنها "بتلعب" وحقيقة الأمر أنها اتهمت توفيق عكاشة فى قضية سب وقذف ورد عليها توفيق عكاشة فى برنامجه بكل أدب.

وأوضح منصور، أن الدعوى التى أقامتها المدعوة رضا من محامى ليس له صفة لأنه ليس معه توكيل منها، وأنها لم توقع على عريضة الدعوى، وقامت بعمل محضر فى 3/12، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تنازل وتصالح منها بهذا التاريخ لماذا لم توقف النيابة الحكم حتى الآن، متسائلا: "أين محضر التنازل؟ ومن المعروف أن النيابة بعد التنازل من حقها إيقاف الحكم".

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