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مرتضى منصور مطالبا نقيب الممثلين بالحد من العرى: فنانات قلعن برقع الحياء

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مرتضى منصور مطالبا نقيب الممثلين بالحد من العرى: فنانات قلعن برقع الحياء مرتضى منصور مطالبا نقيب الممثلين بالحد من العرى: فنانات قلعن برقع الحياء
طالب مرتضى منصور نقيب الممثلين أشرف زكى، والموسيقيين هانى شاكر، والسينمائيين الحد من العرى المنتشر حاليا، قائلا:"هناك بعض الفنانات "قلعوا " برقع الحياء، والعرى أصبح هو السلاح الموجه ضد الآن".

وقال مرتضى منصور، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم، إن شادية ونجاة وهدى سلطان امتعونا بفنهن الراقى أما ما يحدث الآن هو العكس تماما، مضيفا:" هناك ممثلة فى فيلم جمهورية إمبابة "عليا الطلاق انا لو أبوها أضربها بالنار وأبوها الحاج قرنى".

وشدد منصور على أن الإبداع ليس معناه الإبداع بـ"الصدر"، وتساءل: "أين الرقابة"، مطالبا مرتضى بالتدخل لوقف هذا النوع من الفن.

وأشار إلى أن هناك بعض الأفلام وجهت الناس لسلوكيات معينة فى المجتمع مثل فيلم "هى فوضى" الذى عرف الناس كيف تفتح الأقسام وفيلم عمارة يعقوبيان، حيث تم اغتيال العميد محمد مبروك بنفس طريقة نهاية الفيلم.

وتساءل منصور:" أين علاء الأسوانى الآن وبلال فضل.. الأسوانى أخطر من اإ خوان وهو من الطابور الخامس"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان عدو واضح

وأوضح منصور أنه اثناء عمله رئيسا لإحدى المحاكم كان يعرف محامى الدعارة من شكله، قائلا: "غالبا يكون معروف الكرافته الخاصة به بالترتر ويصبغ شعره أسمر على أصفر "

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