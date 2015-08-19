سامح عاشور: قانون مكافحة الإرهاب أضاف أشكالا جديدة للجريمة الإرهابية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن معظم مواد قانون مكافحة الإرهاب موجودة فى مواد قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن قانون مكافحة الإرهاب أضاف مكونات وأشكال جديدة للجريمة الإرهابية وكيفية مواجهتها والعقوبات التى توقع ضد مرتكبيها، كما أنه أعطى حماية قانونية للضبطية القضائية فى تعاملهم مع المجرمين ومرتكبى الجرائم الإرهابية.

وأكد نقيب المحامين أن الحرب ضد الإرهاب قضية وطن، وأن نقابة المحامين وشعب مصر يساندون القوات المسلحة والشرطة المصرية فى هذه الحرب.

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