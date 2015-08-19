إخوانى منشق يطالب باستخدام دور الثقافة والسينما والمسرح لمواجهة الإرهاب

طالب سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، باستخدام دور الثقافة والسينما والمسرح فى مواجهة الإرهاب من خلال انتاج أعمال فنية وأدبية لمواجهة الإرهابيين والتحذير من خطورة الفكر الإرهابى.

وأضاف عيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قيام الأزهر ومؤسسة الافتاء بدورهما فى مواجهة الإرهاب هو امر مهم، لبيان زيف الفتاوى الدينية التى يصدرها التنظيمات الإرهابية للقيام بأعمال العنف، ولكن لا ينبغى الاعتماد عليها بمفردها، ولكن يتكامل معها المجال الأدبى والفنى لمواجهة التطرف.

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