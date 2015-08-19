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مرتضى منصور لـ"الإبراشى": مصر تمر بمرحلة حرجة ومحتاجين نائب عام قوى

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مرتضى منصور لـ"الإبراشى": مصر تمر بمرحلة حرجة ومحتاجين نائب عام قوى مرتضى منصور لـ"الإبراشى": مصر تمر بمرحلة حرجة ومحتاجين نائب عام قوى
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الفترة القادمة تحتاج الى نائب عام قوى، نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة، مشيرا لى أن النائب العام السابق كان لا يخشى لومة لائم أو يجامل أحدا، قائلا: "كنا لا نغضب منه لأنه كان يطبق القانون على الجميع وكان قلبه حديد".

وأكد منصور، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية على فضائية دريم: "أن النائب العام القادم سيكون واحدا من هذه الأسماء بعد أن خسرنا المستشار هشام بركات، الأول المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقا، والمستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، والمستشار عادل الشوربجى".

وحول انتخابات البرلمان، شدد "منصور"، على أنه لكى يكون هناك مجتمع صحيح لابد أن يكون هناك برلمان قوى، قائلا: "هترشح لمجلس النواب القادم".

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