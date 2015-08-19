بالفيديو - لاتسيو يضرب ليفركوزن والحسم في الإياب

عرض مرتضى منصور رئيس الزمالك شروطه على غريمه النادي الأهلي من أجل حل أزمة أحمد الشيخ التي تفجرت في الكرة المصرية خلال الأيام الأخيرة.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى في تصريحات لقناة دريم يوم الثلاثاء: "هناك شروط من أجل التنازل عن الشكوى لاتحاد الكرة وحل الأزمة، أولها هو سحب الأهلي لتهديداته بالانسحاب من مسابقات اتحاد الكرة المصري".

وأضاف "لابد أن يعترف اللاعب أنه أخطأ أمامي ومسؤولي الأهلي، هذا هو حل الأزمة ببساطة".

وأوضح مرتضى أنه طالب محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي بإحضار اللاعب لمكتبه قبل أيام من أجل الاعتراف بخطأه ليتنازل عن الشكوى لكن عضو مجلس القلعة الحمراء لم يفعل ذلك.

وأتم "لسوء حظ الأهلي أنه يسلك طريق القضايا والمحاكم في هذه الأزمة، وهذا هو المجال الذي أجيد فيه لطبيعة عملي بالمحاماة".

مرتضى: لو طالبتني الجهات الحكومية بحل قضية الشيخ سأفضح كل شيء