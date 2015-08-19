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فانتازيا - كيف يكون الحال عندما ينسحب الأهلي من مسابقات اتحاد الكرة .. حلم مرتضى يتحقق

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فانتازيا - كيف يكون الحال عندما ينسحب الأهلي من مسابقات اتحاد الكرة .. حلم مرتضى يتحقق فانتازيا - كيف يكون الحال عندما ينسحب الأهلي من مسابقات اتحاد الكرة .. حلم مرتضى يتحقق

قرر نادي الأهلي رسميا مقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي وعدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد بسبب عقوبات أحمد الشيخ. فكيف سيكون الحال حينها؟

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ويتخيل معكم FilGoal.com في هذا التقرير التخيلي ما قد يحدث في حالة عدم حل الأزمة وانسحاب الأهلي بصفة نهائية من أي مسابقة ينظمها الاتحاد..

** وصول بتروجيت لنهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه. إذ سيعد الأهلي منسحبا من مباراة نصف النهائي أمام الفريق البترولي.

وبهذا ستكون أول مباراة للصقر أحمد حسن المدير الفني الجديد للفريق في نهائي كأس أمام الزمالك أو سموحة.

** الزمالك يقترب من تحقيق أول ثلاثية محلية في تاريخه. فالفريق توج بلقب الدوري وسيصبح الفوز بلقبي كأس مصر والسوبر أسهل مع غياب الأهلي.

** مباراة القمة ستصبح بين الزمالك والإسماعيلي. ومباراة الديربي القاهري ستصبح بين الزمالك ووادي دجلة والزمالك والمقاولون العرب.

** وعد مرتضى منصور يتحقق ويسيطر الزمالك على لقب الدوري المصري لمدة عشر سنوات.

** يتلقى الأهلي عروضًا للانضمام لدوريات عربية كالسعودي والإماراتي بدلا من الدوري المصري على غرار كارديف سيتي الويلزي وسوانزي سيتي الويلزي اللذين يشاركان في الدوري الإنجليزي.

** في حالة رفض الأهلي لتلك العروض فسيرحل عدد كبير من اللاعبين وقتها يقدر الزمالك على تحقيق ما تمناه مرتضى منصور بضم حسام غالي وعماد متعب.

** محمود حسن تريزيجيه يعود بعد انتهاء إعارته لأندرلخت ليجد نفسه وحيدا في الفريق فيسافر في نفس اليوم لبلجيكا ويوقع على عقود انضمامه لأندرلخت بصفة نهائية.

** رمضان صبحي ينتقل لروما الإيطالي بالمجان ويشكل ثنائيا مصريا مع صلاح يصبح حديث الساعة في الكالتشيو.

** علاء عبد الصادق يرحل عن الأهلي وقد يتجه لتأسيس فريق جديد ويتولى فيه منصب رئيس النادي ومدير الكرة ومدير التعاقدات وقد ينجح في التأهل إلى الدوري الممتاز.

** مهمة برشلونة الإسباني تصبح أسهل وأسهل ويتخطى الأهلي في عدد الألقاب القارية. وريال مدريد كذلك.

** لقب الشياطين الحمر سيصبح لقب فريق حرس الحدود.

** شركة صلة تعلن إفلاسها وتُعرَض للبيع.

** شركة سبورتا تصبح الراعي الرسمي لنادي الزمالك بعد عرض لا يمكن رفضه لتعويض الخسارة التي سببها الأهلي.

** ماليك إيفونا يحترف في الدوري الإنجليزي ويبدأ تحديا ويصبح هدافا له ويشكر هيثم عرابي مدير التعاقدات على مساعدته في ذلك.

** إلغاء كل نشاطات النادي الأهلي وتحويل فرع نادي مدينة نصر إلى متحف أثري يتوسطه الأسطورة صالح سليم وثابت البطل ومحمد أبو تريكة.

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