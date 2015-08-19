مرتضى: لو طالبتني الجهات الحكومية بحل قضية الشيخ سأفضح كل شيء

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لن يصمت حال تدخل الجهات الحكومية لحل قضية أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد التي تفجرت في الكرة المصرية خلال الأيام الأخيرة.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة دريم يوم الثلاثاء: "لو تلقيت اتصالا من أي جهة حكومية تطالبني بالتنازل عن شكوى اللاعب وحل الأزمة لن أصمت".

وأضاف رئيس الزمالك "وقتها سأفضح كل شيء، وأوضح للجميع أن هناك تدخلا حكوميا في كرة القدم المصرية".

فانتازيا - كيف يكون الحال عندما ينسحب الأهلي من مسابقات اتحاد الكرة .. حلم مرتضى يتحقق