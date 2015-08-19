زينة وأحمد عز معاً في إحدى القرى السياحية!

يتواجد الفنانان أحمد عز وزينة حالياً، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، للمرة الأولى منذ قضية إثبات النسب التي أقامتها زينة ضد عز.

فبعد أن نشر أحمد عز صورة جمعته بالفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي برفقة عدد من النجوم مثل محمد عادل إمام وأحمد السقا، قامت زينة بنشر صورة لها مع عمرو أيضاً في المكان نفسه، في صدفة غريبة حيث لم يجتمع الاثنان معاً منذ قضيتهما الشهيرة، حتى أن جلسات محكمة الأسرة لم تجمع بينهما، حيث كان عز يتغيب كثيراً عن الحضور ويكتفي بإرسال محاميه.

وبمجرد انتشار الصور، خمّن الكثيرون أن عمرو دياب قد يكون طرفاً لمصالحتهما، في وقت أكد أخرون أن التصالح بينهما أمر مستحيل، ولطالما فشل مقربون من الاثنين في إتمامه.

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