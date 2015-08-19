طبيب الوسوف خليل التوبات: لماذا يريدون قتل الوسوف للمرة الخامسة؟

دحض خليل التوبات طبيب سلطان الطرب جورج وسوف كلّ الشائعات التي تحدثت عن وفاته. واستغرب التوبات في اتصال مع "سيدتي نت" نشر بعض المواقع الإلكترونية أخباراً عارية من الصحة قبل التأكد من مصدر مقرّب من الوسوف.

وسأل التوبات: "لماذا يريدون للوسوف أن يموت؟ فهذه المرة الخامسة التي يقتلونه فيها".

وطمأن التوبات إلى أنّ صحّة الوسوف هي بألف خير، ولا يزال يحبّ جمهوره ويحييه أينما كان في العالم.

يذكر أن الوسوف أحيا حفلاً ناجحاً ليل الخامس عشر من آب 2015، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إهدن للموسيقى- Ehden Music Festival، وشاركته الغناء الفنانة فيفيان مراد.

وقد التقت فيفيان بالوسوف في الكواليس قبل الحفل، وكانت الأجواء رائعة، كما وصفت تفاعل الجمهور معها بالاستثنائي.

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