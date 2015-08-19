"أهل الغرام" بجزء جديد..وسلافة معمار تتصدّر قائمة الأبطال

بدأت في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين عمليات تصوير المسلسل السوري الشهير "أهل الغرام" بجزئه الثالث، الذي سيعود للشاشة بعد حوالي ثماني سنوات على إنتاج جزئه الثاني.

وضمّ اليوم الأوّل للتصوير عدد من الفنانين السوريين على رأسهم غسان مسعود وسلافة معمار، برفقة محمود نصر، ووفاء موصللي، وهيا مرعشلي ووسيم الرحبي، وإيمان خضور، ومريانا معلولي، فيما كتب النص الكاتب السوري فادي قوشقجي، أمّا الإخراج لسيف الدين سبيعي، وإنتاج مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

ويعتبر مسلسل "أهل الغرام" من أبرز المسلسلات السورية التي حازت على متابعة جماهيرية عالية في سوريا والعالم العربي، وتدور الفكرة حول قصص الحب الفاشلة نتيجة ظرف قاهر أو بسبب مشكلة اجتماعية أو ماديّة أو لها علاقة بالدين، ويقدم المسلسل في كل حلقة محطة منفصلة عن الأخرى، يروي في تفاصيلها علاقة حب متوهجّة أطفأتها ظروف مختلفة.

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