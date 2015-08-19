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ما حقيقة ارتباط زين مالك و كيندال جينر؟

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الأربعاء 19-08-2015 00:31

يبدو أن انفصال Zayn Malik عن حبيبته Perrie Edwards سيصبّ في مصلحة برنامج تلفزيون الواقع "Keeping Up With The Kardashians" الذي بدأ يخسر مشاهديه.

وتسعى Kris Jenner للجمع بين ابنتها عارضة الأزياء Kendall Jenner ونجم فريق One Direction السابق في علاقة عاطفية تصبّ في مصلحتها الشخصيّة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن Zayn قد يكون معجباً بـ Kendall التي تقرّب منها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها KYLIE JENNER، بعد أن لفّ ذراعه حول خصرها بطريقة أحرجتها، قبل أن تلفّ ذارعها حول كتفه في مشهد أثار فضول الكثيرين.

ويعود الفضل لـ Kris في حضور Zayn الاحتفال، لأنها هي من دعته، في محاولة منها للتدخل في الحياة الشخصية لبناتها وتحديد الذين يرتبطون بهنّ عاطفياً.

يُذكر أنّ النجم ZAYN MALIK قد انفصل عن خطيبته PERRIE EDWARDS منذ أقلّ من أسبوعين.

كيندال جينر تتفوّق على شقيقتها كيم كاردشيان
 

 

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