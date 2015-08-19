روان علاء الدين تمثل لبنان وتفوز بجائزة التمييز

نالت المخرجة والسيناريست اللبنانية روان علاء الدين، جائزة التمييز، ضمن مسابقة المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي في الدار البيضاء بدورته العاشرة، حيث شاركت في المهرجان المغربي بفيلمين الأول روائي قصير بعنوان "من قتل الوقت" والثاني فيلم وثائقي بعنوان "زهر اللوز".

وعرضت الأفلام من بين 40 فيلم مشارك حازت فيه علاء الدين بجائزة التمييز عن فيلمها الوثائقي "زهر اللوز" وهو شريط يتحدث عن ثلاث سيدات لبنانيات في مجال الفن بمختلف أوجهه، وتروي كل سيدة من الثلاث تجربتها في عالم الفن الذي اختارت أن يكون خطاً متميزاً في حياتها.

ويضم الفيلم حوارات مع الرسامة التشكيلية مهى بيرقدار، التي تحدثت عن انطلاقتها بتجربتها في الرسم وعلاقتها بالرجل ومدى تأثير البيئة والمجتمع على مكنونات اللواحات التي تطلقها، وصولاً إلى الحب الذي بدونه لا يوجد إبداع. وكذلك ضم الفيلم مدربة الباليه كارلا ضو التي اعتبرت أن رقص الباليه أسلوب حياة يرتبط بالعديد من القضايا. أما عازفة البيانو روان غالي فترى أن الموسيقى هواية يمكن أن تكون خطاً متوازياً مع أي تجربة عملية أخرى.

بدورها، ترى السيناريست والمخرجة روان علاء الدين أن فوزها هذا في أول مشاركة لفيلمها القصير في مهرجان عربي على مستوى ثقافي عالي، هو فرصة لإبراز أهمية الانتاج اللبناني حتى لو كان على الصعيد الفردي، كون أعمالها الأخيرة من إنتاجها الخاص.

وأرادت علاء الدين إظهار تفاعل المجتمع مع المرأة المبدعة في مجالاتها الفنية الابداعية، بعيداً عما تتناوله بعض وسائل الإعلام من المفاهيم الفنية الدخيلة. فكانت النتيجة إيجابية وثقافية وحضارية.

وتعود روان علاء الدين إلى بيروت لتبدأ التحضير لعمل جديد مع مؤسسة إنتاجية كبرى ستعلن عنها لاحقاً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي