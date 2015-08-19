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هل تخطط الـMBC لفتح قنوات كورية وهندية جديدة؟

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هل تخطط الـMBC لفتح قنوات كورية وهندية جديدة؟ هل تخطط الـMBC لفتح قنوات كورية وهندية جديدة؟

الأربعاء 19-08-2015 02:23

طالب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إدارة مجموعة الـMBC فتح قنوات كورية وهندية جديدة، خصوصاً بعد فتح القناة الرياضية "MBC Pro Sports"، والقناة الهندية "MBC Bollywood".

وبعد ازدياد التسؤولات عن فكرة فتح القنوات، خرج مدير عام قناة "MBC" ليوضح ويحسم الأمر من خلال تغريدة كتبها على حسابه الخاص في موقع "تويتر"، ونفى أن المجموعة تنوي فتح قنوات كورية وهندية جديدة.

وجاء في تغريدة علي جابر التالي: "إلى جميع الأصدقاء المستفسرين، مجموعة "MBC" ليست لديها خطط لفتح قنوات كورية او هندية جديدة".

 

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