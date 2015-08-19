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كوكا على رادار سيفيليا

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كوكا على رادار سيفيليا كوكا على رادار سيفيليا

أشارت صحيفة استاديو ديبورتيفو المهتمة بأخبار الفرق الأندلسية أن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي على رادار سيفيليا الإسباني قبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

كوكا بدأ الموسم الجديد مع ناديه ريو أفي البرتغالي رغم أنه كان على بعد خطوة من الانتقال للعملاق بنفيكا هذا الصيف.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيفيليا يراقب كوكا وقد يقوم بخطوات لضمه هذا الصيف في حالة فشل التعاقد مع فرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن اسم كوكا ضمن مجموعة مرشحة من المهاجمين الذين يتواجدون على رادار الفريق الأندلسي، مثل الكونجولي ديوميرسي مبوكانا مهاجم دينامو كييف، والتوجولي إيمانويل أديبايور لاعب توتنام والإيفواري لاسينا تراوري مهاجم موناكو.

تعاقد كوكا مع ريو أفي ينتهي بنهاية موسم 2015-2016، ويحق له التوقيع لأي فريق بدون مقابل في يناير المقبل.

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