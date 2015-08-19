للرجل.. آلام الخصية سبب هام لإجراء جراحة الدوالى

بعض الأسباب تجبر الطبيب على اتخاذ قرار بإجراء جراحة دوالى الخصية للرجل الذى يعانى منها، فالدوالى قد لا تترك أثرا ملحوظا فى كثير من الحالات، حيث لا يكتشفها أغلب الرجال سوى بالفحص بالصدفة، أو لأسباب أخرى.>إلا أن الألم فى الخصيتين، حسب تأكيد الدكتور عمرو إسماعيل أخصائى أمراض الذكورة، يعد دليلا على معاناة الخصية من الدوالى، مما قد يتطلب إجراء الجراحة حتى يتخلص المريض من هذا الألم المزعج.

يشعر مريض دوالى الخصية بحالة من الألم الشديد وتختلف درجته من خصية لأخرى ومن حالة لأخرى حسب كل مريض، كذا يشعر بالألم متقطعا أو مستمرا فى الخصيتين أو واحدة منهما، ويكون الألم كقوة الجذب التى تجذب الخصية فى اتجاه الجاذبية.

وتابع عمرو مؤكدا أن ألم الخصية -فى حال التأكد من الإصابة بالدوالى- يصبح سببا جوهريا لإجراء الجراحة أملا فى تخلص المريض منه بعد الجراحة، لذا قد يكون ألم الخصية عرض مرضى على كل رجل الاهتمام والبحث وراءه، كذا قد يكون سببا لإجراء جراحة دوالى الخصية سريعا.