أصحاب المزارع السمكية بالمنزلة يطالبون بتطهير البحيرة وإنشاء فتحات تهوية

وجه عدد من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة ومنطقة المثلث استغاثة إلى المسئولين عن الثروة السمكية ببحيرة المنزلة عامة ودمياط خاصة، لتطهيرها وإنشاء فتحات جديدة لتهوية وتجديد مياه البحيرة، خاصة مع موجة الحر وركود المياه وانقطاع الأكسجين، ما أدى إلى تلوث البيئة البحرية، نتيجة لعدم تطهير فتحات دخول المياه الموجودة بالفعل على الرغم من إن عددها قليل لا يؤدى الغرض المطلوب منه وهو تجديد المياه والبيئة البحرية السليمة المطلوبة لتنمية الثروة السمكية.

وأضاف أصحاب المزارع، ان الحفار المسئول عن التطهير معطل منذ خمس سنوات، وأن عمق المياه فى الفتحات المسئولة عن تغذية البحيرة تراجع من 3 أمتار إلى متر ونصف، مطالبين بإعادة تطهير الفتحات الموجودة حفاظا على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة.