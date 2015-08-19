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محافظ كفر الشيخ يقرر تحمل نفقات علاج عدد من الحالات الإنسانية

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محافظ كفر الشيخ يقرر تحمل نفقات علاج عدد من الحالات الإنسانية محافظ كفر الشيخ يقرر تحمل نفقات علاج عدد من الحالات الإنسانية
أكد أحمد اللوزى، مدير مركز الإعلام بمحافظة كفر الشيخ، أن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، قرر تحمل نفقات علاج عدد من المواطنين من صندوق خدمات المحافظة منها إجراء عملية جراحية لـ"أ.م.ع" والذى يلتمس مساعدته على إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى بمبلغ 3000 جنيه من صندوق الرعاية بشيك باسم مركز طب وجراحة العيون بكفرالشيخ، ومساعدة "ن.ع.أ" التى تلتمس مساعدتها فى الحصول على جهاز تعويضى للطرف السفلى الأيمن.

وأضاف أن المحافظ وافق على صرف 6561 جنيها من صندوق الرعاية بشيك باسم مستشفى القوات المسلحة بالعجوزة كما وافق على إجراء 15 جلسة إشعاعية لـ"س.م.ع" بالمستشفى العسكرى بكفر الشيخ، كما وافق على صرف مبلغ 6550 جنيها من صندوق الرعاية بشيك باسم مستشفى القوات المسلحة بكفرالشيخ.

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مصر 365