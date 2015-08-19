رئيس مدينة بلطيم بكفر الشيخ يحيل 8 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن نوبتجياتهم

أكد المهندس سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، أنه أحال 8 أطباء بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق، لتخلفهم عن نوبتجياتهم.

وأضاف غباشى، أنه عقب تلقيه شكوى المواطن فوزى العسقول من أهالى بلطيم، بعدم وجود أطباء بالمستشفى، كلف أيسر عبد الرحيم، سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، لبحث شكواه فتبين تغيب 8 وتواجد 7 أطباء فقط.

من جانبه قال فوزى العسقول، إنه أغلق باب مستشفى بلطيم المركزى، اعتراضاً على سوء الخدمه الطبية، وعدم تواجد أطباء نوبتجيين فى المستشفى، مضيفاً: "استجبت لبعض الأهالى وفتحت الباب" .

يذكر أن رئيس مجلس المدينة، أحال أطباء للتحقيق للمرة الثانية خلال شهرلتغيبهم عن نوبتجياتهم.