بالصور.. اهتمام الرئيس بمصرف كوتشنر يتصدر لقاء برلمان شباب الدلتا

تصدر اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعالجة مصرف كوتشنر الملوث، اللقاء الحوارى لأعضاء برلمان الشباب لقطاع الدلتا، أمس الثلاثاء، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، بحضور عدد من محافظى محافظات الدلتا، بمشاركة 23 من أعضاء برلمان الشباب بكفر الشيخ.

ترأس الجلسة نعيم سليمان نعيم، رئيس برلمان شباب قطاع الدلتا ممثل كفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود، مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ نيابة عن محافظ كفر الشيخ، وعلى الراعى مدير إدارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

قدم العضو إسلام فايد، طلب إحاطة حول الإهمال الجسيم والتلوث الناتج من مصرف كوتشنر، ما أدى إلى انتشار الأمراض الوبائية داخل محافظة كفر الشيخ، التى أصبحت تحتل مقدمة الصدارة بين المحافظات فى إصابة المواطنين بالأمراض الفيروسية.

من جانبه قال محمد عبد المقصود، مدير عام الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتغطية المصرف كاملا ومعالجة مياه المصرف باستخدام وسائل التقنية النانو، موضحا أنه من المقرر تنفيذ تعليمات الرئيس قريبا تحت رعاية الدكتور اسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ.

بينما قدم العضو إسلام مجدى، طلب إحاطة حول إهمال بحيرة البرلس فى ردم وتجفيف أجزاء منها، متسائلا عن دور المحافظة فى الحفاظ على حقوق الصيادين بالبحيرة.



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