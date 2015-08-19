5 نصائح هامة لحمايتك من ضربة الشمس أهمها ما تزودهاش فى اللحوم

يقدم الدكتور أحمد أبو مدين رئيس قسم الأمراض المتوطنة بطب قصر العينى الأسبق 5 نصائح هامة يجب اتباعها عند حدوث موجة حارة، خاصة إذا كانت مصحوبة برطوبة عالية فى الجو لتجنب التعرض لضربة الشمس أو لمضاعفات خطيرة، خاصة بعد وفاة عدد كبير لأول مرة فى مصر نتيجة الموجة الحارة، حيث ينصح بعمل الآتى:

أولا: عدم التعرض للشمس وعدم البقاء فى الأماكن المغلقة الغير جيدة التهوية ويفضل الأماكن المكيفة.

>ثانيا: شرب السوائل بكثرة خاصة الماء على الأقل من 2: 3 لترات ماء على فترات متقطعة طوال اليوم.

>ثالثا: عدم الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء أو الأطعمة عالية البروتينات، لعدم زيادة طاقة الجسم ويفضل تناول النشويات والسكريات مع الخضراوات والفواكه مع كميات مناسبة من الماء.

>رابعا: ارتداء الملابس القطنية وليست المصنعة أو الأقمشة المصنعة وأن تكون فاتحة اللون وتغطية الرأس وحماية العين بالنظارات الداكنة.

خامسا: تبريد الجسم بأخذ دش بارد لتخفيف حدة الحر والتخلص من حرارة الجسم.

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