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صيادلة يطلقون حملة "الكيس الأسود" لتجميع الأدوية منتهية الصلاحية

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صيادلة يطلقون حملة "الكيس الأسود" لتجميع الأدوية منتهية الصلاحية صيادلة يطلقون حملة "الكيس الأسود" لتجميع الأدوية منتهية الصلاحية
أطلق عدد من الصيادلة، حملة بعنوان "يوم الكيس الأسود"، اعتراضا على رفض الشركات المنتجة أو الموزعة أو المستوردة قبول الأدوية منتهية الصلاحية من كل الصيدليات لزيادة أرباحها، الأمر الذى يعد تهديدا لصحة المصريين، وذلك من خلال تجميع كل الأدوية المنتهية الصلاحية فى أكياس سوداء لوضعها أمام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى 20 أكتوبر المقبل.

قال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم تجمع نشطاء الصيادلة أمام الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، خلال ذلك اليوم بصحبة كميات الأدوية منتهية الصلاحية الخاصة بكل منهم فى أكياس سوداء، مشيرا إلى وجود احتمال بتجمع أعداد أمام مديريات الشئون الصحية بالمحافظات أيضا، رفضا لما وصفه بـ"التعنت" من قبل الموزعين.

وأشار سعودى إلى أن رفض الشركات لقبول الأدوية منتهية الصلاحية، يأت نتيجة لغياب المسئولية القانونية لوزارة الصحة وتخليها عن هذا الأمر، وتصويره أنه خلاف تجارى بين الصيادلة والشركات، مؤكدا أن الأمر ليس له علاقة بالخلاف التجارى، وأنه ناتج عن عدم وجود قوانين لتنظيم تلك العملية، والذى تنفرد به على عكس دول العالم.

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