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"المؤتمر": لن ننافس فى دائرة انتخابية بها مرشح قوى من الجبهة المصرية

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"المؤتمر": لن ننافس فى دائرة انتخابية بها مرشح قوى من الجبهة المصرية "المؤتمر": لن ننافس فى دائرة انتخابية بها مرشح قوى من الجبهة المصرية
قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب ينسق مع ائتلاف الجبهة المصرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على مستوى المقاعد الفردى، مؤكدا أن الحزب لن ينافس بمرشح فى أى دائرة يرشح فيها ائتلاف الجبهة المصرية مرشحا قويا والعكس صحيح، على حد قوله.

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر لـ"اليوم السابع" إلى أن التنسيق مع الجبهة المصرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، يمكن أن يشمل حملة الدعاية الانتخابية، والمؤتمرات الجماهرية، ومشاركة المقرات فى المحافظات، لافتا إلى أن المشاورات بين الحزب والائتلاف ما زالت جارية وستشهد تطورات فى الفترة القادمة، للاتفاق على شكل التحالف بين الكيانين والدوائر التى سيختص بها كل كيان دون الآخر.

وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر أنه من الممكن أن يتنافس مرشح من الجبهة المصرية مع مرشح من المؤتمر على عضوية دائرة واحدة، أن هذه الدوائر المشتركة ستكون قليلة جدا.


>- "الجبهة المصرية": لم نُجهز مرشحينا بالكامل والتواصل مستمر مع "فى حب مصر"

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