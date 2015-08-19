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تحويل 4 ملايين عداد كهرباء عادى إلى ذكى بتكلفة 60 مليار جنيه خلال 10 سنوات

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تحويل 4 ملايين عداد كهرباء عادى إلى ذكى بتكلفة 60 مليار جنيه خلال 10 سنوات تحويل 4 ملايين عداد كهرباء عادى إلى ذكى بتكلفة 60 مليار جنيه خلال 10 سنوات
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات الكهرباء لدى المستهلكين التى يبلغ عددها 30 مليون عداد عادى إلى عدادات ذكية، وذلك خلال 10 سنوات بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

وكشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 30 مليون عداد تقليدى موجودة حالياً لدى المستهلكين إلى عداد ذكى، لافتاً إلى أن هناك زيادة سنوية فى عدد المستهلكين تصل إلى مليون مستهلك ليبلغ إجمالى عدد المستهلكين بعد 10 سنوات 40 مليون مستهلك.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستهدف تركيب 4 ملايين عداد ذكى سنويًا حتى عام 2024، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة تصل إلى 60 مليار جنيه، يتم تقسيمها على العشر سنوات.

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