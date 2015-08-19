دندراوى الهوارى: منظومة وزارة الداخلية مهترئة وتضم دولة داخل الدولة

قال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إن أحدا لا يستطيع إنكار تضحية رجال الأمن فى مواجهة الجماعات الإرهابية، إلا إذا كان جاحدا لكن أداء وزارة الداخلية الداخلى سيئ للغاية، وتابع: "المنظومة مهترئة من الداخل وهناك دولة داخل الدولة وهى دولة أمناء الشرطة لا يستطيع أحد توجيهها، بالإضافة إلى وجود رؤساء مباحث لا يتحركون ولا يخرجون من مكاتبهم على الإطلاق فى مقابل وجود تضحيات كبيرة من الكثير منهم".

وقال الكاتب الصحفى فى حواره مع الإعلامى عزمى مجاهد، ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن عدم الاعتراف بالخطأ لن يحل المشكلة ويحول دون تحسين الأداء، مشدداً على أن مديريات الأمن بجميع أنحاء الجمهورية لا تنفذ الأحكام إلا انتقائياً، وذكر قائلاً: "الانتقاء فى تنفيذ الأحكام فى غاية الخطورة ويجب تطبيق المنظومة الأمنية على الجميع".

وحول الأحزاب الدينية قال "الهوارى": "هى شىء خطر جداً وتعد قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر فى أى لحظة، ولابد من تفعيل الدستور وحل الأحزاب الدينية القائمة الآن، لافتاً إلى أن مجموعة الخمسين "لبستنا فى حيطة.. ونادر بكار يعد حزلقوم حزب النور".

ولفت إلى أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال العام الأول من حكمه للبلاد ضخمة جداً وفوق التصور، وذكر قائلاً: "إنجازات لا تعد ولا تحصى مغلفة بالمعجزة"، مشيراً إلى وجود تقصير فى دوائر صنع القرار فيما يخص الترويج لهذه الإنجازات أقلها المتمثلة فى إعادة منظومة الخبز وأسطوانات الغاز، بعدما أصبحا متوافران بكثرة وأصبح المعروض منهما أكثر من الطلب إلى جانب حل مشكلة الكهرباء وغيرها من الإنجازات.

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