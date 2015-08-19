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بالفيديو.. مواطن يستغيث بالأمن.. ودندراوى الهوارى: "أتحدى أن تتحرك الداخلية"

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بالفيديو.. مواطن يستغيث بالأمن.. ودندراوى الهوارى: "أتحدى أن تتحرك الداخلية" بالفيديو.. مواطن يستغيث بالأمن.. ودندراوى الهوارى: "أتحدى أن تتحرك الداخلية"
ناشد مواطن يدعى "حسين محمد أحمد"، عامل بأحد مساجد قرية أطفيح بمحافظ الجيزة، وزير الداخلية بالتدخل الفورى، والسريع بعد اعتداء 6 أشخاص عليه، داخل المسجد بالسنج والعصى، ما تسبب بإصابته بـ21 غرزة وكسر فى ذراعه.

فيما علق الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، فى حواره مع الإعلامى عزمى مجاهد، ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، قائلاً إن وزارة الداخلية لن تتدخل فى هذا الأمر إطلاقاً، والنار القبلية والثأر سيعود فى محافظات الصعيد بقوة بسبب التخاذل الأمنى.

وتابع: "إن الأمن لا يتحرك وكأن هناك مؤامرة من قبل الداخلية التى تلعب دوراً سيئا حال تأجج الأوضاع"، مضيفاً: "أتحدى وزير الداخلية وأقول له إن السلاح فى الصعيد ارتفع للغاية لأن ضباط المباحث لا يتحركون".

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مصر 365

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