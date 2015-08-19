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تعطل حركة القطارت ببنى سويف بعد إشعال مجهولين النار بشريط السكة الحديد

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تعطل حركة القطارت ببنى سويف بعد إشعال مجهولين النار بشريط السكة الحديد تعطل حركة القطارت ببنى سويف بعد إشعال مجهولين النار بشريط السكة الحديد
أشعل مجهولون النيران، منذ قليل، فى إطارات الكاوتشوك وفروع الأشجار على قضبان السكك الحديدية، فى المنطقة الواقعة بين قريتى الميمون وأشمنت شمال محافظة بنى سويف، ما أدى إلى تعطل حركة القطارت فى الاتجاهين القبلى والبحرى.

كان إخطارا ورد لمديرية أمن بنى سويف، يفيد بإشعال مجهولين إطارات الكاوتشوك وفروع الأشجار على شريط السكة الحديد بين قريتى أشمنت والميمون التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال بنى سويف، مما أدى تعطل القطار رقم 1902 القادم من القاهرة إلى أسوان أكثر من ساعة، وقطار الإسكندرية أسوان 30 دقيقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بمعاونة العميد هشام غريب، مأمور مركز شرطة الواسطى، لإخماد النيران وتسيير حركة القطارات مرة أخرى.

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