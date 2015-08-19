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وكالة "ناسا" تلتقط صورة حديثة لتشققات على سطح كوكب زحل

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وكالة "ناسا" تلتقط صورة حديثة لتشققات على سطح كوكب زحل وكالة "ناسا" تلتقط صورة حديثة لتشققات على سطح كوكب زحل
التقطت وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء صورة حديثة لسطح كوكب زحل تظهر وجود تشققات كبيرة على سطح الكوكب.

وقالت الوكالة عبر صفحتها على الإنترنت، إنه تم التقاط الصورة من مسافة 110.000 كيلو متر بمقياس صورة هو 2200 قدم "660 متر" لكل بكسل.

وأشارت الوكالة إلى أن طبيعة هذه التضاريس تعد نمطا من المنحدرات الجليدية حدث نتيجة ضغوط المد والجزر مع مرور الوقت، موضحة أنه تم التقاط هذه الصورة فى الضوء المرئى من المركبة الفضائية كاسينى فى 11 أبريل 2015.

وأوضحت الوكالة أن بعثة كاسينى تعد مشروع تعاونى من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية، مختبر الدفع النفاث، وهى فرع من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فى باسادينا، يدير مهمة لمديرية ناسا العلوم بعثة، واشنطن حيث تم تصميم المسبار كاسينى واثنين من كاميراتها على متن الطائرة، وضعت وتجميعها فى مختبر الدفع النفاث.


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